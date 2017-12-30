Мхитарян - в стартовом составе "МЮ" на матч с "Саутгемптоном"

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптона" на матч чемпионата Англии. С первых минут в составе "МЮ" появится хавбек Генрих Мхитарян. Для него это первый выход с первых минут с 5 ноября.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Джоунс, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян, Лукаку.

Запасные - Ромеро, Блинд, Рохо, Туанзебе, Эррера, Марсьяль, Рэшфорд.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Йосида, Хедт, Маккуинн, Ромеу, Хейбьерг, Тадич, Уорд-Проуз, Буфаль, Лонг.

Запасные - Форстер, Рид, Беднарек, Дэйвис, Лемина, Редмонд, Габбьядини.

Матч начнется в 20.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.