Мхитарян сравнил Моуринью и Венгера

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян сравнил главного тренера "канониров" с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Армянский хавбек защищал цвета "МЮ" с 2016 по январь 2018 года, а в лондонский клуб перешел 22 января.

- Философия Венгера - играть в хороший футбол, выиграть матч и получать удовольствия, - цитирует SFR Sport Мхитаряна. - Моуринью много требовал от игроков, было очень тяжело. Арсен Венгер более дружелюбен. Он понимает игроков, может войти в положение. Вот в чем разница.