Мхитарян сравнил Моуринью и Венгера

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян сравнил главного тренера "канониров" с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Армянский хавбек защищал цвета "МЮ" с 2016 по январь 2018 года, а в лондонский клуб перешел 22 января.
- Философия Венгера - играть в хороший футбол, выиграть матч и получать удовольствия, - цитирует SFR Sport Мхитаряна. - Моуринью много требовал от игроков, было очень тяжело. Арсен Венгер более дружелюбен. Он понимает игроков, может войти в положение. Вот в чем разница.
баламошка
Как обычно, кароч) Не ставит в состав - плохой дяденька, ставит - хороший). 90% футболёров так рассуждают. Сам виноват, нечего ему у Маура делать было. Арсенал по стилю похож на Боруську, велика вероятность, что тут Мхитарян будет блистать. Возможно даже, что поможет французской бабушке выиграть какой-нибудь трофей, хотя это вряд ли)
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