Мхитарян согласился на переход в "Интер"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян может перейти в "Интер". По информации Corriere dello Sport, представители миланского клуба уже общались с Мино Райолой, который представляет интересы 28-летнего армянина. Сам футболист согласен на переход в команду Лучано Спаллетти​.

Ранее главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью сообщил, что Мхитарян может покинуть команду. По словам португальского наставника, у каждого игрока есть своя цена.

В текущем сезоне Мхитарян провел 12 матчей в чемпионате Англии, забил один гол и сделал пять результативных передач.