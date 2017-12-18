12:12 18 декабря | Футбол — Англия

Мхитарян согласился на переход в "Интер"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян может перейти в "Интер". По информации Corriere dello Sport, представители миланского клуба уже общались с Мино Райолой, который представляет интересы 28-летнего армянина. Сам футболист согласен на переход в команду Лучано Спаллетти​.

Ранее главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью сообщил, что Мхитарян может покинуть команду. По словам португальского наставника, у каждого игрока есть своя цена.

В текущем сезоне Мхитарян провел 12 матчей в чемпионате Англии, забил один гол и сделал пять результативных передач. 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Friendship07

Красавчик! Наконец-то он принял правильное решение. Вперед Генрих! Удачи тебе ! МЮ - лузеры и позорники. мерзкий клуб

00:34

Ковтун

Вангую, что потом из Интера он уйдет в MLS.

16:54 18 декабря