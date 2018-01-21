Мхитарян согласился на переход в "Арсенал", Санчес перейдет в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян согласился присоединиться к "Арсеналу", а Алексис Санчес готов отправиться в противоположном направлении, утверждает BBC. 28-летний армянин в воскресенье пройдет медицинское обследование, так как в субботу были оформлены все документы по трансферу. Продолжительность контракта с "Арсеналом" и его зарплата в новом клубе не раскрывается.

Ранее наставник "канониров" Арсен Венгер сообщил, что 29-летний чилиец уйдет в "Юнайтед", если Мхитарян перейдет в "Арсенал".

Напомним, Мхитарян с 2016 года играет в Англии, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в составе "МЮ", а Санчес в 2014 году присоединился к "Арсеналу" и с тех пор на клубном уровне сыграл 166 поединков, забил 80 мячей и 46 раз ассистировал партнерам.

Арсен Венгер: "Трансфер Санчаса произойдет в ближайшие 48 часов"