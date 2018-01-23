Мхитарян случайно проболтался о трансфере Обамеянга в "Арсенал"?

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян мог случайно подтвердить трансфер в лондонский клуб нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга. Во время фотосессии слышно, как армянский хавбек произносит: "Йо, Пьер, хочешь выйти сюда?". Видео было опубликовано в официальном Твиттере клуба, но довольно быстро удалено.

По мнению болельщиков, обращение "Пьер" адресовалось Обамеянгу, который находился в той же комнате и ждал своей очереди на фотосессию.

О трансфере Мхитаряна в "Арсенал" из "Манчестер Юнайтед" было объявлено 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. По данным The Sun, Обамеянг должен перейти в "Арсенал" в течение ближайших суток. Стоимость его трансфера оценивается в 53 миллиона фунтов.