Мхитарян продаст футболку "Манчестер Юнайтед" ради благотворительности

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, недавно перешедший из "Манчестер Юнайтед", продаст футболку "красных дьяволов" с автографами игроков ради благотворительной акции. Вырученные деньги с продажи хавбек направит в Армению, чтобы помочь детям, больным раком.
Также футболист этим поступком хочет отблагодарить всех тех, кто участвовал в съемках документального фильма "Микки: армянский герой".
Напомним, что 22 января Мхитарян перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал" в обмен на нападающего Алексиса Санчеса.
To thank all those who contributed to my documentary I'll donate ManUtd jersey signed by the players to help cancer affected kids in Armenia pic.twitter.com/rv5IOZvGfn– Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 22 января 2018 г.