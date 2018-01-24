Мхитарян продаст футболку "Манчестер Юнайтед" ради благотворительности

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, недавно перешедший из "Манчестер Юнайтед", продаст футболку "красных дьяволов" с автографами игроков ради благотворительной акции. Вырученные деньги с продажи хавбек направит в Армению, чтобы помочь детям, больным раком.

Также футболист этим поступком хочет отблагодарить всех тех, кто участвовал в съемках документального фильма "Микки: армянский герой".

Напомним, что 22 января Мхитарян перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал" в обмен на нападающего Алексиса Санчеса.