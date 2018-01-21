Мхитарян прилетел в Лондон на медобследование в "Арсенале"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян ночью прилетел в Лондон, сообщает журналист Sky Sports Пол Смит. В столице Англии армянский хавбек пройдет медобследование, после которого он подпишет контракт с "Арсеналом".

Напомним, нападающий "Арсенала" Алексис Санчес отправится в противоположном направлении - в "Манчестер Юнайтед". Ранее наставник "канониров" Арсен Венгер сообщил, что 29-летний чилиец уйдет в "Юнайтед", если Мхитарян перейдет в "Арсенал".

Напомним, Мхитарян с 2016 года играет в Англии, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в составе "МЮ", а Санчес в 2014 году присоединился к "Арсеналу" и с тех пор на клубном уровне сыграл 166 поединков, забил 80 мячей и 46 раз ассистировал партнерам.

Picture exclusive: Henrikh Mkhitaryan leaving a central #London hotel tonight after agreeing move to #Arsenal - he’ll undergo a medical in the next 48 hours. #AFC pic.twitter.com/DaIZ9vNhR0 – Paul Smith (@Journo_Paul) 20 января 2018 г.

Мхитарян согласился на переход в "Арсенал", Санчес перейдет в "МЮ" //

Арсен Венгер: "Трансфер Санчаса произойдет в ближайшие 48 часов"