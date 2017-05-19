 Мхитарян получил приз за лучший гол "МЮ" в сезоне. ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
09:20 | ФУТБОЛ — Англия

Мхитарян получил приз за лучший гол "МЮ" в сезоне

0
0
0
0

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян получил награду за лучший гол сезона в составе команды. Мяч, забитый 28-летним игроком в матче 18-го тура чемпионата Англии с "Сандерлендом" (3:1), набрал 57 процентов голосов в опросе среди болельщиков, проходившем на официальном сайте клуба.

Рекордный 250-й гол Уэйна Руни за "МЮ", который он забил в игре со "Стоук Сити" (1:1), занял второе место с 13-ю процентами, а мяч Поля Погба в ворота "Суонси" (3:1) расположился на третьей строчке с 9-ю процентами.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий