Мхитарян получил приз за лучший гол "МЮ" в сезоне

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян получил награду за лучший гол сезона в составе команды. Мяч, забитый 28-летним игроком в матче 18-го тура чемпионата Англии с "Сандерлендом" (3:1), набрал 57 процентов голосов в опросе среди болельщиков, проходившем на официальном сайте клуба.

Рекордный 250-й гол Уэйна Руни за "МЮ", который он забил в игре со "Стоук Сити" (1:1), занял второе место с 13-ю процентами, а мяч Поля Погба в ворота "Суонси" (3:1) расположился на третьей строчке с 9-ю процентами.