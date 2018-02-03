Мхитарян - первый игрок "Арсенала" с 2013 года, отдавший три голевые передачи

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (5:1) отдал три голевые передачи. 29-летний армянин – первый игрок "канониров" с мая 2013 года, который стал соавтором как минимум трех забитых мячей своей команды в матче премьер-лиги. В сезоне-2012/13 "Арсенал" победил "Уиган" со счетом 4:1 – четыре голевые передачи отдал Санти Касорла.

Мхитарян перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал" в зимнее трансферное окно, для него это была вторая игра за новую команду.