12:16 | ФУТБОЛ — Англия

Мхитарян не сыграет против "Манчестер Сити"

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Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за повреждения задней мышцы бедра, информирует официальный сайт Федерации футбола Армении. Игрок получил травму 31 августа в товарищеском матче против Чехии.

Таким образом, Мхитарян пропустит матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Дании, который состоится 4 сентября в Копенгагене. Также армянин не поможет своему клубу в игре 4-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", которая состоится 10 сентября.

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