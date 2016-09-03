Мхитарян не сыграет против "Манчестер Сити"

Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за повреждения задней мышцы бедра, информирует официальный сайт Федерации футбола Армении. Игрок получил травму 31 августа в товарищеском матче против Чехии.

Таким образом, Мхитарян пропустит матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Дании, который состоится 4 сентября в Копенгагене. Также армянин не поможет своему клубу в игре 4-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", которая состоится 10 сентября.