Мхитарян мог перейти из "Шахтера" в "Ливерпуль", но его переубедил Клопп

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал, что несколько лет назад мог стать игроком "Ливерпуля". Армянский хавбек на тот момент защищал цвета "Шахтера". По его словам, передумал он после разговора с тогдашним главным тренером дортмундской "Боруссии" Юргеном Клоппом и присоединился к немецкой команде. По иронии судьбы, впоследствии Клопп возглавил именно "Ливерпуль"

- Я беседовал с Бренданом Роджерсом, он хотел, чтобы я играл в "Ливерпуле" с Суаресом и Джеррардом, - цитирует Daily Mail Мхитаряна. - Я хотел согласиться, но боялся, что уровни английской и украинской премьер-лиги слишком разные.

Через две недели Клопп встретился со мной в Дортмунде. Я знал, что он хорошо работает с молодыми игроками и после разговора с ним я перешел в "Боруссию".