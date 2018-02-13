Мхитарян и Обамеянг договорились вместе перейти в "Арсенал"

Полузащитник Генрих Мхитарян и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, знакомые друг с другом по выступлениям за дортмундскую "Боруссию", неоднократно обсуждали совместный переход в "Арсенал", сообщил армянский футболист. Оба игрока перешли в лондонский клуб в январе 2018 года.

– Да, мы обсуждали переход в один клуб, но все подробности я не скажу, – приводит Daily mail слова Мхитаряна. – Д умал, это может быть только во сне, что мы будем снова играть вместе. Я очень этому рад. Мы с Обамеянгом очень хорошо знакомы, он один из моих лучших друзей и один из лучших партнеров, с которым я когда-либо играл.