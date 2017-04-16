Мхитарян и Ибрагимович – в запасе "МЮ" на матч с "Челси"

Стали известны стартовые составы команд на матч 33-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Отметим, что Генрих Мхитарян и Златан Ибрагимович остались в запасе хозяев. Встреча состоится сегодня, 16 апреля. Начало – в 18.00 по московскому времени.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан – Феллаини, Эррера, Погба – Лингард, Рэшфорд, Янг.

Запасные: Ромеро, Шоу, Блинд, Фосу-Менса, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович.

"Челси": Бегович – Аспиликуэта, Кэйхилл, Давид Луиз – Мозес, Канте, Матич, Алонсо – Педро, Диегу Коста, Азар.

Запасные: Эдуарду, Терри, Зума, Фабрегас, Виллиан, Лофтус-Чик, Батшуайи.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры