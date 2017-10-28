Мейлер и Кэмпбелл - в стартовом составе "Халл Сити" на матч с "Ноттингем Форест"

Стал известен состав "Халл Сити" на матч чемпион-лиги против "Ноттингем Форест". Наставник "тигров" Леонид Слуцкий произвел две замены в составе по сравнению с игрой против "Барнсли" (1:0): Фрэйзер Кэмпбелл и Дэвид Мейлер заменили Нуа Дико и Кевина Стюарта. Кэмпбелл в игре с "Барнсли" стал автором единственного мяча, принеся "Халлу" первую выездную победу под руководством Слуцкого.

Полностью стартовый состав "Халл Сити" выглядит следующим образом: Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Ларссон, Мейлер, Боуэн, Хенриксен, Грощицки, Кэмпбелл.

Матч "Халл Сити" - "Ноттингем Форест" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.