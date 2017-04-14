Месут Езил: "Я пришел в "Арсенал" из-за Венгера"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил подчеркнул, что игроки команды не должны обращать внимание на слухи о возможном уходе из клуба главного тренера Арсена Венгера. Согласно СМИ, специалист может покинуть лондонцев по окончании сезона из-за неудовлетворительных результатов. Сообщалось, что если уйдет Венгер, его примеру может последовать и Езил.

– Игроки не могут выбирать главного тренер, – цитирует Sky Sports Езила. – Не мы решаем, кому управлять клубом. Но я всегда говорил, что Венгер – главная причина, по которой я перешел в "Арсенал". Он работал здесь 20 лет, и многое дал "Арсеналу". Арсен заслуживает уважения за то, чего он достиг здесь.