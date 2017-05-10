Месут Езил: "Я на протяжении всей карьеры сталкиваюсь с критикой"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил признался, что не гарантирует продолжения карьеры в лондонском клубе. При этом он подчеркнул, что не воспринимает остро критику в свой адрес.

– Как я уже говорил, летом будем все обсуждать и принимать решения, – цитирует A Bola Езила. – Я всегда говорил, что чувствую себя комфортно в "Арсенале". Это один из лучших клубов в мире, а Лондон замечательный для жизни город.

Критика? Все зависит от ожиданий. Я играл в "Реале", в сборной Германии и на протяжении всей карьеры сталкиваюсь с критикой. Она делает меня сильнее. Моя статистика показывает, что я все отдаю ради клуба. Для меня важнее всего мнение тренера.