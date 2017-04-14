Месут Езил: "Учитывая положение "Арсенала", разговоры о продлении контракта сейчас значения не имеют"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил подчеркнул, что команда должна сосредоточиться на достижении своих целей перед окончанием сезона. Немец отметил, что разговоры о новом контракте с клубом можно будет начать только летом.

– Команда оказалась в непростом положении, поэтому переговоры о новом контракте сейчас значения не имеют, – цитирует Sky Sports Езила. – Мы еще не выполнили своих задач на сезон. Клуб очень хочет пробиться в Лигу чемпионов. Летом обдумаем свое будущее, но сейчас контрактные разговоры любого игрока "Арсенала" значения не имеют.