Месут Езил: "У "Арсенала" надежда только на Кубок Англии"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил считает, что у его команды есть все шансы победить в полуфинале Кубка Англии "Манчестер Сити". Матч состоится на "Уэмбли" 23 апреля.

– Секрет победы – в вере в себя, – цитирует A Bola Езила. – Мы должны поддерживать друг друга на поле, быть психологически сильными. "Арсенал" вылетел из Лиги чемпионов, и нам будет сложно завоевать трофей в этом сезоне. У нас надежда только на этот турнир, поэтому мы должны сделать все, что в наших силах. Болельщикам нужны титулы. Мы должны сделать следующий шаг в этом направлении. "Арсенал" отчаянно ждет титулов, как и "Манчестер Сити".