02:46 | ФУТБОЛ — Англия

Месут Езил: "Руководство "Арсенала" знает, что я хочу 10-й номер"

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Полузащитник "Арсенала" Месут Езил подчеркнул, что намерен продолжить переговоры о продлении контракта с лондонским клубом после возвращения из расположения сборной Германии. Футболист подчеркнул, что хочет получить 10-й номер.

– Мой действующий контракт рассчитан до 2018 года, – приводит Tmw слова Езила. – Мы начинали переговоры с руководством "Арсенала", но прервали их во время чемпионата Европы. Сейчас я снова сконцентрирован только на сборной Германии, а после готов продолжить. В клубе знают, что я хочу получить десятый номер, потому что он подходит мне, учитывая позицию на поле. Для меня это значит многое. 10 – мое любимое число.

 
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