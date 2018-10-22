Месут Езил повторил рекорд Клинсманна

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил забил гол в конце первого тайма матча 9-го тура чемпионата Англии против "Лестера". Для немецкого хавбека этот гол стал 30-м в составе английского клуба.

Езил повторил рекорд Юргена Клинсманна по голам немецких игроков в английской премьер-лиге. Клинсманн играл в Англии в составе "Тоттенхэма" с 1994 по 1995-й и в 1998 году.

Также в пятерку лучших немецких бомбардиров в Англии входят Уве Реслер (29), Роберт Хут (21) и Лукас Подольски (19).