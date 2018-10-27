Месут Езил: "Кто-то говорит обо мне плохо, чтобы попасть в газеты"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил признался, что смирился с постоянной критикой в свой адрес. По его словам, так было и в предыдущие годы.

– Я просто смеюсь, – цитирует Sky Sports Езила. – Я не самый молодой игрок, но начал профессиональную карьеру в 16 или 17 лет. И всегда мне ставили оценку либо 8, либо 80. Я либо очень нравился, либо не нравился совсем. Но я никого не слушаю, кроме своего тренера и близких мне людей, которые говорят все в лицо. Если тренер видит, что я ошибаюсь, он поправляет меня. Но кто-то говорит обо мне плохие вещи, чтобы просто появляться в газетах. Это я тоже могу понять. Но мне все равно. Я всегда мотивирован и хочу побеждать.