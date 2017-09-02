Месут Езил: "Хватит болтать и начинайте поддерживать "Арсенал"

Полузащитник сборной Германии и "Арсенала" Месут Езил выступил с обращением, в котором попросил меньше критиковать "канониров" и больше поддерживать.

– Сейчас я нахожусь в расположении сборной германии. Вчера мы сделали большой шаг к чемпионату мира в России, обыграв Чехию, – написал Езил в Фейсбуке. – В последние дни партнеры по национальной команде спрашивают меня о положении дел в "Арсенале". Говорят мне, что читали в прессе о кризисе. Эксперты и бывшие игроки каждый день комментируют это. Они говорят, что нынешний "Арсенал" – худший за последние годы и даже десятилетие.

Лично меня критики часто обвиняли в лени, например. Это говорили люди, которые меня не знают, или бывшие игроки, которые не добились особых успехов. Критика – это то, с чем сталкиваются все игроки. Но я не думал, что некоторые легенды клуба себя так поведут. Я ждал, что легенды клуба будут вести себя как легенды. Мой совет бывшим "канонирам": "Хватит болтать – начинайте поддерживать!"

Я перешел в "Арсенал" четыре года назад. Сначала был период адаптации, были некоторые трудности, но я был готов к вызову. Этот чемпионат в физическом плане тяжелее, чем немецкий или испанский. Мне хотелось играть на позиции "десятки", а не на фланге. В Англии нет зимнего перерыва. Сезон получается долгим и тяжелым. За четыре года мы многого добились, взяли шесть разных титулов. Теперь хотим выиграть и чемпионат Англии.