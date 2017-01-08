Месут Езил: "Хочу остаться в "Арсенале", но мне важно, кто будет главным тренером"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил отметил, что хотел бы продлить контракт с клубом. По его словам, для него важно, чтобы главный тренер Арсен Венгер также остался на своем посту.

– Я счастлив в "Арсенале" и уже сообщил клубу, что хочу продлить контракт, который истекает через полтора года, – цитирует Езила Kicker. – Болельщики тоже хотят, чтобы я остался. Поэтому теперь все завсист от клуба. Руководству известно, что я играю в "Арсенале" благодаря Арсену Венгеру. Он привел меня в команду и является тем человеком, которому я доверяю. Клубу также известно, что для меня также важно, кто будет главным тренером команды в будущем.