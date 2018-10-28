Место крушения вертолета президента "Лестера" указали на карте

Место, где разбился вертолет президента "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи, отметили на карте.
Напомним, что вертолет, принадлежащий бизнесмену, упал рядом с ареной немногим после матча чемпионата Англии "Лестер" - "Вест Хэм". Обычно Шривадданапрабха летает на нем из Лестера в Лондон после игр.
Ранее сообщалось, что Вишай Шривадданапрабха был в вертолете, а все пассажиры при крушении погибли. Официального подтверждения этой информации не было.
Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.
Возле стадиона "Лестера" разбился вертолет президента клуба
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