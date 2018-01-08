Мертесакер раскритиковал игроков "Арсенала" после вылета из Кубка Англии

Капитан "Арсенала" Пер Мертесакер раскритиковал своих товарищей по команде после матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест" (2:4). Он подчекнул, что ни один из них не оправдал выбор тренера.

- Тренер внес много изменений в состав, доверил место тем, кто не играл много в последних встречах, но я не думаю, что кто-то оправдал выбор Венгера, - цитирует пресс-служба "Арсенала" Мертесакера. - Вероятно, это был последний шанс для футболистов показать себя тренеру. Но они им не воспользовались.

Мы хотел выиграть Кубок Англии. Эта стадия всегда получается сложной. Здесь можно встретиться с командой из чемпионшипа, к этому надо быть готовым, но мы оказались совершенно неготовыми к этому.