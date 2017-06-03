Мертесакер принял решение завершить карьеру

Защитник "Арсенала" Пер Мертесакер заявил, что готов завершить игровую карьеру. Он также добавил, что лондонцы хотят сохранить его в клубе. 32-летний игрок из-за травмы пропустил почти весь прошедший сезон, но вернулся к финалу Кубка Англии с "Челси" (2:1) и помог команде взять трофей.

– Мне очень повезло провести такую карьеру, и я хочу завершить ее на позитивной ноте, – приводит Goal слова Мертесакера. – У меня осталась мотивация, но я больше не могу играть каждые три дня. Не хочу испытывать удачу.

Недавно я сказал Венгеру, что устал и в физическом, и в психологическом плане. Впервые в карьере я подумал о том, что играть больше не имеет смысла, что пришло время уйти. Вне зависимости от того, как усердно я тренировался, я не получил шанса.

В "Арсенале" тебя могут очень быстро заменить как игрока. Я не хочу стоять на пути других. Победа в Кубке Англии была хорошим завершением, которого я не ожидал. "Арсенал" хочет сохранить меня в клубе, и переговоры уже начались. Я буду занимать роль в сфере бизнес-операций.

Мертесакер перешел в "Арсенал" в 2011 году и провел за клуб 210 матчей, в которых забил восемь голов. Ранее он также выступал за "Ганновер" и "Вердер". Немец также стал чемпионом мира-2014.