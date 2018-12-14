Мертенс может пополнить состав "Челси" в январе

Лондонский "Челси" интересуется бельгийским форвардом "Наполи" Дрисом Мертенсом. Как утверждает The Times, на его покупке настаивает главный тренер команды Маурицио Сарри.

Сарри уже работал ранее с Мертенсом в "Наполи". Ранее сообщалось, что футболисту предлагали контракт в Китае, но он отказал потециальным работодателям из этой страны.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро. В нынешнем сезоне 31-летний Мертенс сыграл 14 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.