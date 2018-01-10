Мэр Ливерпуля потребовал у полиции расследовать переход Баркли в "Челси"

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон обратился в полицию и Футбольную ассоциацию Англии (FA) с требованием провести проверку по факту перехода полузащитника Росса Баркли из "Эвертона" в "Челси". Чиновник считает, что сумма трансфера была намеренно занижена.

– Я считаю, что обстоятельства его перехода требуют серьезного расследования, – цитирует The Guardian Андерсона. – Я считаю, что произошел определенный сговор, общественность также солидарна с моим мнением. Хотя все может быть совсем не так, в ваших интересах провести расследование, чтобы, по крайней мере, успокоить болельщиков.

Это очень плохая сделка для "Эвертона". В худшем случае – это намеренная попытка понизить стоимость игрока на рынке ради его же выгоды, выгоды агента и покупающего клуба. Я обеспокоен этим трансфером и хочу, чтобы полиция проверила его на предмет мошенничества.

Напомним, на прошлой неделе Баркли подписал с "Челси" контракт на 5,5 года. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов.