Менди успешно перенес операцию

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, порвавший переднюю крестообразную связку правого колена, успешно перенес операцию. Француз в Твиттере выложил видео, где медработник везет его на операцию на каталке. Футболист при этом шутит, что его сопровождает нападающий "Стоук Сити" Хесе Родригес, который похож на этого медработника.

– Операция сделана. Хесе и я успешно справились. Скоро увидимся, – написал Менди.

Напомним, что Менди получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (5:0).