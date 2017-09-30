Менди успешно перенес операцию

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, порвавший переднюю крестообразную связку правого колена, успешно перенес операцию. Француз в Твиттере выложил видео, где медработник везет его на операцию на каталке. Футболист при этом шутит, что его сопровождает нападающий "Стоук Сити" Хесе Родригес, который похож на этого медработника.
– Операция сделана. Хесе и я успешно справились. Скоро увидимся, – написал Менди.
Напомним, что Менди получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (5:0).
Going to surgery with @JeseRodriguez10 !! what a small world 😂😂 pic.twitter.com/WdC8mAGW4z– Benjamin Mendy (@benmendy23) 29 сентября 2017 г.
Surgery done : Jesé & I nailed it 🕶️🤙🏿 see you asap guys 💙 @ManCity pic.twitter.com/zYIJnt46L1– Benjamin Mendy (@benmendy23) 29 сентября 2017 г.