23:28 | ФУТБОЛ — Англия

Менди намекнул на переход в "Манчестер Сити"

Защитник "Монако" Бенжамен Менди в одной из социальных сетей намекнул на переход в "Манчестер Сити". 22-летний француз опубликовал фотографию домашнего стадиона "горожан", подписав ее: "следующий дом". Ранее появилась информация, что "Манчестер Сити" готов заплатить за игрока 45 миллионов евро. 

Напомним, что ранее из "Монако" в "Манчестер Сити" перешел полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий