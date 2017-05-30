Менди намекнул на переход в "Манчестер Сити"

Защитник "Монако" Бенжамен Менди в одной из социальных сетей намекнул на переход в "Манчестер Сити". 22-летний француз опубликовал фотографию домашнего стадиона "горожан", подписав ее: "следующий дом". Ранее появилась информация, что "Манчестер Сити" готов заплатить за игрока 45 миллионов евро.

Напомним, что ранее из "Монако" в "Манчестер Сити" перешел полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва.