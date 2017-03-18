Мемфис Депай: "Не обижаюсь на Моуринью, я был недостаточно хорош для него"

Полузащитник "Лиона" Мемфис Депай признался, что у него нет сожаления об уходе из "Манчестер Юнайтед". По мнению голландца, он еще молод, поэтому ему нужно играть, а не сидеть на скамейке запасных.

- У меня нет обиды на Моуринью, - цитирует Goal Депая. - Я делал то, что должен был делать на тренировках. Конечно, мне был непонятен его выбор, но он был боссом. Я должен был соглашаться с его выбором. Кажется, я был недостаточно хорош для него. Теперь пришло время вернуться к началу. Не сожалею об уходе из "МЮ". Я молод, мне нужно играть. Голова кругом, когда думаю о том, что в последний раз до перехода в "Лион" полный матч играл год назад. Это невероятно.