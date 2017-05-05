Майкл Оуэн: "Я предпочитаю видеть в атаке "МЮ" Рэшфорда, а не Ибрагимовича"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн считает, что "МЮ" выгоднее играть с Маркусом Рэшфордом на острие, а не со Златаном Ибрагимовичем. По его мнению, Рэшфорд дает больше разнообразия игре команды.

– Если вы спросите игроков "МЮ", то они предпочтут играть с Рэшфордом, – цитирует BT Sport Оуэна. – Потому что Маркус дает больше возможностей команде. Конечно, Златан всегда может забить, но команда в целом играет лучше с Рэшфордом на поле. Я бы предпочел его видеть. Ибрагимович олицетворяет голы, но команда играет намного лучше, получает свободные зоны, когда есть Рэшфорд.