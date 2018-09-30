Майкл Оуэн: "Моуринью накупил футболистов, но "МЮ" играет на среднем уровне"

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "МЮ" Майкл Оуэн раскритиковал Жозе Моуринью за работу с "красными дьяволами". По его словам, команда не развивается при португальце.

- Нет разницы между "Манчестер Юнайтед" сейчас и тем, который был в последние три-четыре года. Команда играет на среднем уровне, - приводит ВВС слова Оуэна. - Единственное, что изменилось, - Моуринью накупил футболистов.

Алексис Санчес был лучшим игроком чемпионата последние три-четыре года, а в "МЮ" провел много матчей на среднем уровне. Погба выиграл чемпионат мира, был лучшим в "Юве", но теперь играет средне.

Моуринью не сделал лучше ни одного футболиста атаки. Команда не развивается, это продолжается уже на протяжении четырех-пяти лет.