Майкл Оуэн: "Джеррард показывал футбол мирового уровня уже в 11 лет"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн отметил, что полузащитник Стивен Джеррард показывал футбол высокого уровня в 11 лет. Сегодня хавбек объявил о завершении карьеры. В составе "Ливерпуля" Джеррард провел 17 лет и сыграл 710 матчей. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок лиги.

"Мы вместе начинали в "Ливерпуле" в 11 лет. Джеррард был настоящим бриллиантом, он уже тогда показывал игру мирового уровня. Это лучший футболист клуба в истории", - написал Оуэн в Twitter.