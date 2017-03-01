Майкл Оуэн: "Арсенал" самая последовательная команда в мире"

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что "Арсенал" обречен повторять свой путь от сезона к сезону. Он пошутил, назвав "канониров" самой стабильной командой.

– Думаю, что "Арсенал" самая последовательная команда в мире, – цитирует BTSports Оуэна. – Каждый год в премьер-лиге "канониры" занимают третье или четвертое место, каждый год они выбывают в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Всегда одно и то же, уже более десятка лет. Постоянно встречается на пути какая-то "Бавария", "Манчестер Юнайтед" или "Челси".