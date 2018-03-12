Майкл Кэррик: "Я хочу завершить карьеру на своих условиях"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик на пресс-конференции заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее. Сегодня 36-летний игрок объявил о завершении карьеры по окончании этого сезона.

- У меня возникли проблемы во втором тайме матча с "Бертон Альбион" (20 сентября 2017 года. - Прим. "СЭ"), - приводит пресс-служба "МЮ" слова Кэррика. - Я прошел несколько тестов, но та же проблема возникла и на следующей неделе. Мне потребовалось время, чтобы это преодолеть, но теперь я в полном порядке. Я хочу завершить карьеру на своих условиях, так что намерен набрать форму в концовке сезона. Я понимаю, что не буду играть столько, сколько играл раньше, но я упорно тренируюсь, а там посмотрим, как все получится.

Текущий сезон - 12-й для Кэррика в составе "МЮ". За это время он выиграл пять чемпионатов Англии, три Кубка лиги и шесть Суперкубков страны. По разу он становился победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Англии и клубного чемпионата мира.

В этом сезоне Кэррик пропустил более двух месяцев из-за проблем с сердцем, проведя всего 4 матча за "красных дьяволов".