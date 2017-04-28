08:35 | ФУТБОЛ — Англия

Майкл Кэррик: "После удаления Феллаини "Манчестер Юнайтед" пришлось очень тяжело"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик после перенесенного матча 26-го чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (0:0) отметил, что большую часть встречи команда была вынуждена обороняться. Хавбек подчеркнул, что команда, скорее, заработала одно очко.

– "Манчестер Юнайтед" заработал одно очко, – цитирует Sky Sports Кэррика. – Безусловно, мы настраивались на победу, но большую часть времени были вынуждены обороняться. В меньшинстве играть тяжелее, и хотя после удаления Феллаини до конца встречи оставалось шесть минут, нам было ужасно тяжело.

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