Майкл Кэррик: "После удаления Феллаини "Манчестер Юнайтед" пришлось очень тяжело"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик после перенесенного матча 26-го чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (0:0) отметил, что большую часть встречи команда была вынуждена обороняться. Хавбек подчеркнул, что команда, скорее, заработала одно очко.

– "Манчестер Юнайтед" заработал одно очко, – цитирует Sky Sports Кэррика. – Безусловно, мы настраивались на победу, но большую часть времени были вынуждены обороняться. В меньшинстве играть тяжелее, и хотя после удаления Феллаини до конца встречи оставалось шесть минут, нам было ужасно тяжело.