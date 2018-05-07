Майкл Кэррик: "Надеюсь, Фергюсон выберется"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик выразил надежду, что бывший главный тренер клуба Алекс Фергюсон восстановится после кровоизлияния в мозг.

Накануне 76-летний шотландец был экстренно госпитализирован и перенес операцию.

- Я был опустошен, - цитирует официальный сайт "МЮ" Кэррика. - Я получил сообщение вечером в субботу и не мог в это поверить. Я действительно был опустошен. Слышал несколько тревожных новостей. Но потом я постарался успокоиться и поговорил с несколькими людьми в клубе, чтобы узнать, как у него дела.

Весь мир проявил поддержку, я беспокоился о нем как о бывшем тренере и друге, каким он был и для других. Он много для меня значит, как и для всего клуба.

В субботу была трудная ночь, и мы ждали позитивных новостей. Мы все молились за него и думали о нем, его жене Кэти и всей семье. Это трудное время для всех, но я думаю позитивно и надеюсь, что он выберется.

Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год, именно при нем Кэррик перешел в клуб в 2006 году.