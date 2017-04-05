Майкл Кэррик: "Манчестер Юнайтед" усложнил себе задачу"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик после матча 31-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (1:1) выразил разочарование в связи с тем, что команда не сумела одержать победу. По его словам, манкунианцы усложнили себе задачу, но не намерены сдаваться.

- Я рассматриваю произошедшее как потерю очков, но команда продолжает бороться, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Кэррика. - Мы не можем найти способ, чтобы открывать счет в матче, что облегчило бы нашу задачу. Но я уверен, что нам удастся прибавить.

Обычно дома "Юнайтед" показывал хорошую игру, но на этот раз все было не так хорошо. Команда проявила характер и забила, но одного мяча было недостаточно. Нельзя опускать рук. Мы усложнили себе задачу, но не сдадимся.