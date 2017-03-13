20:43 | ФУТБОЛ — Англия

Майкл Кэррик: "Манчестер Юнайтед" приближается к уровню игры "Челси"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик в преддверии четвертьфинального матча Кубка Англии с "Челси" уверен, что команда улучшила уровень своей игры. По словам хавбека, в этом сезоне лондонцы добились высокого результата, но манкунианцы приближаются к ним.

- "Манчестер Юнайтед" воспринимает этот матч как новый, а также как возможность пройти в следующую стадию, - приводит Goal.com слова Кэррика. - Уверен, что футболисты "Челси" сказали бы то же самое. С момента, когда манкунианцы проиграли "синим", мы уступили только в одной игре.

Нужно отдать должное лондонцам, они проделали долгий путь. В чемпионате Англии непросто лидировать с таким отрывом. Ощущаем, что приближаемся к уровню игры "Челси", но нужно быть осторожнее и помнить, что они очень сильны.

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Материалы REN-TV

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