18:07 | Футбол — Англия

Майкл Гектор: "Слуцкий для нас как отец и старший брат одновременно"

2

Защитник "Халл Сити" Майкл Гектор заявил, что наставник клуба Леонид Слуцкий очень дружелюбный специалист, который может поставить игроков на место. Напомним, что российский тренер возглавил команду этим летом.

– Для нас он как отец и старший брат одновременно, – цитирует Football League World Гектора. – Иногда он может накричать на вас, поставить на место, но в то же время он очень расслаблен и дружелюбен с игроками. Нам нужен этот баланс, думаю, у него он есть.

Напомним, что сегодня "Халл" встретится с "Вулверхэмптоном" в 3-м туре чемпион-лиги. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Фуля

А для СЭ он святой. Как это УЕФА посмела не перенести матчи ЛЧ с игрой Халла? А матчтв? Почему показывает ЦСКА, а не Халл?

18:52

Serenky25

Леня может накричать??? На кого? Если только на свои ботинки.

18:29