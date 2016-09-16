Майкл Фелан согласовывает условия контракта с "Халл Сити"

Исполняющий обязанности главного тренера "Халл Сити" Майкл Фелан получил предложение возглавить команду. Окончательного решения специалист пока не принял. Предметом обсуждения является вопрос оплаты труда.

– В течение последних 24 часов я получил официальное предложение возглавить "Халл Сити", – приводит BBC слова Фелана. – На данный момент я еще не принял окончательного решения. Остается согласовать финансовый вопрос. Мне нужно проконсультироваться с людьми, которым я полностью доверяю.

Я никогда не скрывал, что хочу работать в "Халл Сити", но всегда важно обращать внимание на различные нюансы. Я должен быть абсолютно уверен в принятии окончательного решения о заключении контракта. Важно понимать, что речь в данном случае идет о премьер-лиге, а не о чемпион-лиге.

Не хочу подробно обсуждать тему денег и условий контакта. Куда важнее держать в уме желание двигаться вперед в турнирной таблице чемпионата.