Майкл Доусон: "Халл" должен был выигрывать две последние игры"

Капитан "Халл Сити" Майкл Доусон отметил, что результат второй игры не закономерен. Команда Леонида Слуцкого в прошлом туре потеряла очки в матче против "Сандерленда" (1:1), а вчера проиграла "Престону" (1:2).

- Трудно проигрывать в любом матче, но вчера было особенно тяжело, - цитирует пресс-служба "Халла" Доусона. - Мы доминировали во втором тайме, точно так же, как и в матче против " Сандерленда". Мы должны были выигрывать обе игры.

В первом тайме у "Престона" было много владения, и я могу понять разочарование фанатов. Но после перерыва мы значительно улучшили игру, но в итоге проиграли. Тяжело осозновать, что ты хорошо играет во второй половине игры, но все равно проигрываешь.

Всякий раз, когда мы совершаем ошибку, нас наказывают за это. К сожалению, это футбол. Мы должны держаться вместе и продолжать двигаться вперед. У нас много новых игроков в команде. Впереди еще долгий путь. Мы находимся в таблице не там, где хотим быть. Мы должны принять это и двигаться вперед.