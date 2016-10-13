Майк Филан стал главным тренером "Халл Сити"

Майк Филан избавился от приставки и.о. и стал главным тренером "Халл Сити". Руководство команды уволило в июле Стива Брюса, Филан стал исполняющим обязанности главного тренера, а в августе был признан лучшим наставником премьер-лиги.

– Я доволен тем, как сложились обстоятельства и это настоящий вызов для меня и я готов. Нужно работать дальше, чтобы был результат, – приводит официальный сайт команды слова Филана. – Безусловно, я благодарен оказанным доверием и поддержкой.

На какой срок подписано соглашение с 54-летним специалистом не сообщается.