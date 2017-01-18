Майк Дин теперь будет обслуживать матчи чемпион-лиги

Английский арбитр Майк Дин понижен до обслуживания матчей чемпион-лиги, сообщает Goal. 48-летний рефери, работавший ранее на играх премьер-лиги, подвергся большой критике в декабре, что и побудило руководство судейского корпуса Англии наказать судью. Отмечается, что арбитр с неохотой воспринял наказание.

В частности, большие споры вызвало удаление вингера "Вест Хэма" Софьяна Фегули в игре с "Манчестер Юнайтед", а также Дина раскритиковали за то, что тот не удалил Росса Баркли во время мерсисайдского дерби на "Гудисон Парк".