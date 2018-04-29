18:20 | Футбол — Англия

Мавропанос - 200-й дебютант "Арсенала" при Венгере

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Защитник Константинос Мавропанос дебютирует за "Арсенал" в матче 35-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". 20-летний грек, пополнивший состав "канониров" зимой 2018 года, стал 200-м игроком, который сыграет в премьер-лиге при Арсене Венгере.

Напомним, сезон-2017/18 станет последним для французского специалиста во главе клуба из Лондона. Он возглавляет "Арсенал" с 1996 года. За это время команда завоевала 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Мавро-панос?! о_О

18:26

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