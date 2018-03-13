Маурисиу Пеллегрино: "У "Саутгемптона" есть все для движения вперед"

Бывший главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино, уволенный 12 марта за неудовлетворительные результаты команды, обратился к болельщикам и сотрудникам клуба. По словам аргентинца, у "святых" есть все для спасения от вылета.

– Уважаемые болельщики и сострудники "Саутгемптона", – приводит Daily Echo слова Пеллегрино. Как вы знаете, мой срок в клубе подошел к концу. Я очень доволен гостеприимством жителей Саутгемптона и уважением, которое они проявляли. Фанаты были за нас даже в трудных играх, и я очень благодарен за их поддержку в этих ситуациях. Я должен сказать руководству, моим помощникам и всем сотрудникам "Саутгемптона". Я благодарен моим игрокам, которые уважали меня в каждый момент нашей работе.

Мне так жаль покидать клуб в этой ситуации, но когда нет результатов, я должен принять решение клуба. Я желаю всем всего наилучшего в оставшейся части сезона. Я знаю, что у "Саутгемптона" есть все необходимое для движения вперед.