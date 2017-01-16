Маурисио Покеттино: "Я равнодушен к ситуации с Костой - это не мои проблемы"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что удивлен суммой, которую китайские клубы готовы предложить за форварда "Челси" Диегу Косту. Ранее сообщалось, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" мог заплатить за игрока 90 миллионов евро.

– Предложения из Китая для моих игроков? Такого не было, – цитирует Goal.com Покеттино. – Я равнодушен к ситуации с Костой, потому что это не мои проблемы. Что вы можете сделать, когда вам делают предложение из другой страны? Ведь это сумасшедшие деньги. Они сломали рынок. Если предложение для Косты – правда, то это просто невероятно. Посмотрим, что произойдет.

Ранее стало известно о ссоре Косты и главного тренера "Челси" Антонио Конте, который оставил футболиста вне заявки на игру 21-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (3:0). Разногласие сторон произошло в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба "Челси". Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от него полной самоотдачи на занятиях.