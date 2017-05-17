Маурисио Покеттино: "Я остаюсь в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что не намерен покидать команду. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах аргентинского специалиста заинтересованы "Барселона" и "Интер".

- Нет, в моем контракте нет пункта о выкупе, - цитирует Sky Sports Покеттино. - Я останусь в стане "шпор" и в следующем сезоне. Слухов много, но я предан "Тоттенхэму", и у меня нет причин покидать клуб. Я останусь здесь, не волнуйтесь. Предсезонная подготовка стартует 3 июля, и вы увидите меня у руля команды.