Маурисио Покеттино: "Я не собираюсь рисковать здоровьем Кейна"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заверил, что он будет учитывать состояние здоровья нападающего Харри Кейна. За последние два сезона он трижды выбывал из строя в связи с травмой.

У многих болельщиков также вызывало вопросы физическое состояние игрока после чемпионата мира, где Англия дошла до полуфинала. Он вернулся к тренировкам за пять дней до старта чемпионата.

- Уважаю все мнения, но мы не можем объяснить, как мы готовим игроков в клубе, - цитирует аргентинского специалиста Goal.com. - Люди не знают, как чувствовал себя Харри после прошлого матча, тренировался ли он в следующие дни, или работал в тренажерном зале, или отдыхал. Конечно, я не собираюсь рисковать. Если мы будем осознавать, что Харри не готов играть, то он не выйдет на матч. Но у нас 25-30 человек обсуждают эти вопросы - тренеры, спортивные врачи, физиотерапевты. Если мы неправы в выборе состава, то ошибаемся мы все.

25-летний форвард провел все 90 минут в матче первого тура чемпионата Англии.